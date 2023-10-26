Немецкий бизнесмен Дотком: США следует наладить мирные отношения с Россией и КНР

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что для предотвращения полного коллапса правительству США следует наладить мирные отношения с РФ, КНР и Ближним Востоком.
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