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Немецкий бизнесмен Дотком: США следует наладить мирные отношения с Россией и КНР

Немецкий бизнесмен Дотком: США следует наладить мирные отношения с Россией и КНР

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что для предотвращения полного коллапса правительству США следует наладить мирные отношения с РФ, КНР и Ближним Востоком.

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