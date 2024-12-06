Омский производитель добавлял свинину в пельмени для мусульман. В составе продукта этот вид мяса заявлен не был.
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Омский производитель добавлял свинину в пельмени для мусульман. В составе продукта этот вид мяса заявлен не был.