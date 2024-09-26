Власти США не стали делать заявлений о снятии запрета для Киева бить по РФ

Никаких заявлений о снятии ограничений для Киева на использование оружия дальнего действия для ударов по РФ не планируют делать власти США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 26 сентября журналистам.
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