NYT: Украина планирует завершить СВО переговорами

Спустя два с половиной года Киев больше не декларирует идею о выходе на границы 1991-го года.Несмотря на введение законодательного запрета на переговоры с Россией в Киеве поняли бесперспективность удачного для себя завершения боевых действий и начали разрабатывать план, как уговорить Москву свернуть СВО путём диалога.