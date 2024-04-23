Reuters: конгресс США слишком поздно одобрил выделение помощи Украине

Global Look Press/via www.imago-images.de Палата представителей конгресса США слишком поздно одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов, поскольку ситуация на фронте изменилась не в пользу ВСУ, сообщили в информационном агентстве Reuters.