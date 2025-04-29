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Европа испытывает трудности с созданием армии для Украины - The Times

Европа испытывает трудности с созданием армии для Украины - The Times

Европейские страны сталкиваются с вызовами при формировании военного контингента для Украины. Недостаточное финансирование и ресурсы усложняют задачу сбора 64-тысячной армии, инициированной Тони Радакином.

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