Европа испытывает трудности с созданием армии для Украины - The Times

Европейские страны сталкиваются с вызовами при формировании военного контингента для Украины. Недостаточное финансирование и ресурсы усложняют задачу сбора 64-тысячной армии, инициированной Тони Радакином.
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