Винус Уильямс: «Немного расстроена, что Серена тусовалась и фоткалась с Роджером больше меня »

Винус Уильямс прокомментировала обращение своей сестры Серены к Роджеру Федереру. Вчера 20-кратный чемпион «Больших шлемов» объявил, что в конце сентября проведет последний турнир в карьере, и Серена поприветствовала его в «клубе пенсионеров».