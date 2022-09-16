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Винус Уильямс: «Немного расстроена, что Серена тусовалась и фоткалась с Роджером больше меня »

Винус Уильямс прокомментировала обращение своей сестры Серены к Роджеру Федереру. Вчера 20-кратный чемпион «Больших шлемов» объявил, что в конце сентября проведет последний турнир в карьере, и Серена поприветствовала его в «клубе пенсионеров».

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