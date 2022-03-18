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Стартовал праздничный автомотопробег из Симферополя на гору Гасфорта

Стартовал праздничный автомотопробег из Симферополя на гору Гасфорта

Автомотопробег в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией стартовал в Симферополе, передаёт корреспондент «Крым 24».

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