Фото: "Русская Община" Челябинск. А про свой товар говорят: "Это не пищевая продукция, а просто фрукты".
"Какая ещё медкнижка?": мигранты бойкотируют правила торговли в Челябинске
Комментарии
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Генрих
Сифилис, лепра, туберкулез, гепатит... как следствие отсутствия медицинского наблюдения за "ценными иностранными специалистами", ошивающимися в торговле с хрен его знает какими болячками. Кстати, это касается и доставщиков продуктов...как я понял из ранее предоставленной инфы - плевок в заказанную пищу - это еще не самое худшее.
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9 час.
Ника
Не "непроверенные весы", а "неповеренные".
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8 час.
Elena
Всех оштрафовать и - в кишлаки с пожизненным запретом посещения нашей страны.
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6 час.
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