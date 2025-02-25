"Какая ещё медкнижка?": мигранты бойкотируют правила торговли в Челябинске

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Комментарии
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Генрих
Сифилис, лепра, туберкулез, гепатит... как следствие отсутствия медицинского наблюдения за &quot;ценными иностранными специалистами&quot;, ошивающимися в торговле с хрен его знает какими болячками. Кстати, это касается и доставщиков продуктов...как я понял из ранее предоставленной инфы - плевок в заказанную пищу - это еще не самое худшее.
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9 час.
Ника
Не &quot;непроверенные весы&quot;, а &quot;неповеренные&quot;.
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8 час.
Elena
Всех оштрафовать и - в кишлаки с пожизненным запретом посещения нашей страны.
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6 час.
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