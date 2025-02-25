"Какая ещё медкнижка?": мигранты бойкотируют правила торговли в Челябинске

Генрих

Сифилис, лепра, туберкулез, гепатит... как следствие отсутствия медицинского наблюдения за "ценными иностранными специалистами", ошивающимися в торговле с хрен его знает какими болячками. Кстати, это касается и доставщиков продуктов...как я понял из ранее предоставленной инфы - плевок в заказанную пищу - это еще не самое худшее.