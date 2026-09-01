Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Куда на самом деле делись сокровища московского ордена тамплиеров

Словосочетание «московские тамплиеры» звучит как заголовок бульварного романа, однако за ним скрываются сразу две реальные истории — и обе с исчезнувшими «сокровищами».

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