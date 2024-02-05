Что такое митохондрии и почему важно улучшить их работу

Наше самочувствие напрямую зависит от того, что мы едим. Но какие продукты являются наиболее полезными для организма? Чтобы разобраться в этом вопросе, для начала нужно изучить, что представляют собой митохондрии и как улучшить их работу.
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