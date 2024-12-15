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XXII съезд «Единой России»: участники СВО включены в состав руководящих органов правящей партии

XXII съезд «Единой России»: участники СВО включены в состав руководящих органов правящей партии

14 декабря в Москве (в Национальном центре "Россия" на Краснопресненской набережной) состоялся XXII съезд партии "Единая Россия".

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
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13 час.
Игорь Максаков
Потихоньку наконец, Героями и участниками СВО, замещают приросший к креслам планктон, от которого, кроме поднятой руки за голосование против того, чтобы не было хорошо народу, более никаких действий не наблюдалось. Вот вам пожалуйста, без скандала и драки, тихим самом, организм сам очищается от ненужной ржавчины!! Удачи наши Героям и участникам СВО в благородном деле во благо России и её народов!!!
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11 час.
Ваша Светлость
Хотят зажравшихся депутан из едоков России воинами разбавить... Не верю я этим едросам.
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9 час.

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