14 декабря в Москве (в Национальном центре "Россия" на Краснопресненской набережной) состоялся XXII съезд партии "Единая Россия".
XXII съезд «Единой России»: участники СВО включены в состав руководящих органов правящей партии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tatyana Zaytseva
👍
Ответить
13 час.
Игорь Максаков
Потихоньку наконец, Героями и участниками СВО, замещают приросший к креслам планктон, от которого, кроме поднятой руки за голосование против того, чтобы не было хорошо народу, более никаких действий не наблюдалось. Вот вам пожалуйста, без скандала и драки, тихим самом, организм сам очищается от ненужной ржавчины!! Удачи наши Героям и участникам СВО в благородном деле во благо России и её народов!!!
Ответить
11 час.
Ваша Светлость
Хотят зажравшихся депутан из едоков России воинами разбавить... Не верю я этим едросам.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии