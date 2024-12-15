XXII съезд «Единой России»: участники СВО включены в состав руководящих органов правящей партии

Игорь Максаков

Потихоньку наконец, Героями и участниками СВО, замещают приросший к креслам планктон, от которого, кроме поднятой руки за голосование против того, чтобы не было хорошо народу, более никаких действий не наблюдалось. Вот вам пожалуйста, без скандала и драки, тихим самом, организм сам очищается от ненужной ржавчины!! Удачи наши Героям и участникам СВО в благородном деле во благо России и её народов!!!