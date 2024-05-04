Депутат Пискарев: Запад готовит провокации в перед инаугурацией Путина

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев заявил, что накануне инаугурации Владимира Путина недружественные страны будут готовить провокации.
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