В Омске шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры на 13 этаже. ЧП произошло вчера поздно вечером в доме на бульваре Архитекторов.
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В Омске шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры на 13 этаже. ЧП произошло вчера поздно вечером в доме на бульваре Архитекторов.