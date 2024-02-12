Reuters: Кирби получит должность помощника президента США

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos Полномочия координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джона Кирби расширят: он станет помощником президента, передает Reuters.
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