Ушаков: Путин рассказал Трампу, что США могут сделать для мира на Украине

Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, 15 августа 2025 года © Сергей Бобылев/РИА Новости Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
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