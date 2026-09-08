Ушаков: Путин рассказал Трампу, что США могут сделать для мира на Украине

Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, 15 августа 2025 года © Сергей Бобылев/РИА Новости Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.