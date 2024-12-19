«Добили санкциями», «Корейцы посыпались», «Новый прорыв ВСУ»: «Срочные новости» от продюсеров Зеленского

В украинских СМИ - своя особенная атмосфера, в которой гремит одна "перемога" за другой. Вот, например, "срочные новости" от заявляющего себя как независимое агентства УНИАН - из того самого холдинга, который в своё время раскручивал комика Владимира Зеленского.
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