«Добили санкциями», «Корейцы посыпались», «Новый прорыв ВСУ»: «Срочные новости» от продюсеров Зеленского

В украинских СМИ - своя особенная атмосфера, в которой гремит одна "перемога" за другой. Вот, например, "срочные новости" от заявляющего себя как независимое агентства УНИАН - из того самого холдинга, который в своё время раскручивал комика Владимира Зеленского.