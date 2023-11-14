Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

Silver Kont Народ за неё не голосовал, её протащили по партийным спискам, как и всех бывших спортсменов, которые за зарплаты депутатов голосуют за проекты педросов единогласно...

И Иринушка Мадам Родниной уже хорошо за 70, но видно крепко присосалась к казенным деньгам. И знать не хочет, что реально в мире происходит, "идейная" паразитка. Ясно же, что кроме унижений и засуживания наших ничего не ждет.