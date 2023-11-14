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Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

Депутат Государственной думы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не смотрит «Гран-при» России по фигурному катанию.

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Комментарии
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Silver Kont
Народ за неё не голосовал, её протащили по партийным спискам, как и всех бывших спортсменов, которые за зарплаты депутатов голосуют за проекты педросов единогласно...
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9 час.
И
Иринушка
Мадам Родниной уже хорошо за 70, но видно крепко присосалась к казенным деньгам. И знать не хочет, что реально в мире происходит, &quot;идейная&quot; паразитка. Ясно же, что кроме унижений и засуживания наших ничего не ждет.
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9 час.
Юлия Белова
Отвратительно. Для неё значимы, видимо, только собственные успехи. Успехи других - только пыль под её ногами.
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9 час.

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