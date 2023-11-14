Депутат Государственной думы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не смотрит «Гран-при» России по фигурному катанию.
Роднина назвала российские соревнования по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»
Комментарии
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Silver Kont
Народ за неё не голосовал, её протащили по партийным спискам, как и всех бывших спортсменов, которые за зарплаты депутатов голосуют за проекты педросов единогласно...
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9 час.
И
Иринушка
Мадам Родниной уже хорошо за 70, но видно крепко присосалась к казенным деньгам. И знать не хочет, что реально в мире происходит, "идейная" паразитка. Ясно же, что кроме унижений и засуживания наших ничего не ждет.
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9 час.
Юлия Белова
Отвратительно. Для неё значимы, видимо, только собственные успехи. Успехи других - только пыль под её ногами.
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9 час.
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