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1inch обработал $800 млрд, но пока не стремится зарабатывать на DeFi

1inch обработал $800 млрд, но пока не стремится зарабатывать на DeFi

Агрегатор децентрализованных обменов 1inch с момента запуска обработал свыше $800 млрд сделок, однако сама компания до сих пор не вышла на прибыль.

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