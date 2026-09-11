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СахПресс

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5G официально запустили в России: для чего будут использовать сеть

5G официально запустили в России: для чего будут использовать сеть

В России официально запустили 5G. Новую сеть планируют использовать для мобильного интернета, беспилотников, робототехники и промышленности.

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