5G официально запустили в России: для чего будут использовать сеть

В России официально запустили 5G. Новую сеть планируют использовать для мобильного интернета, беспилотников, робототехники и промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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