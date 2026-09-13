Spiegel: ХДС Кристина Штумпп отказалась уйти с поста заместителя

Кристина Штумпп игнорирует требование канцлера Фридриха Мерца покинуть пост в ХДС. На фоне недавнего поражения на выборах в Саксонии-Анхальт обсуждается снижение его влияния, в то время как "Альтернатива для Германии" лидирует с 43,8% голосов.