В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Ростовскую и Воронежскую области

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Россию — это последняя надежда президента Украины Владимира Зеленского изменить ситуацию, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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