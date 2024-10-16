Политика как он...
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Политика как она есть

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Идеолог всех майданов заявил об идущей Третьей мировой войне с Россией

Идеолог всех майданов заявил об идущей Третьей мировой войне с Россией

Широко известный французский "мыслитель" Бернар-Анри Леви заявил, что "Американская империя" и её демократические союзники находятся под "мощным натиском разрозненного, но всё более сплочённого фронта", состоящего из Китая, России, Турции, Ирана и радикального ислама.

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Комментарии
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владимир рябченко
Из левитов... слуг дьявола
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8 час.
СБ
Сергей Бунцов
Перечисленные страны никакой натиск на как бы демократические страны не осуществляют, наоборот мы защищаемся у своих границ от воздействия, алчности и наглости империи НАТО.
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5 час.
Людмила Лиханова
Вот кто идеологи Мировых войн.
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52 мин.

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