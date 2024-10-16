Идеолог всех майданов заявил об идущей Третьей мировой войне с Россией

Политика как она есть

Широко известный французский "мыслитель" Бернар-Анри Леви заявил, что "Американская империя" и её демократические союзники находятся под "мощным натиском разрозненного, но всё более сплочённого фронта", состоящего из Китая, России, Турции, Ирана и радикального ислама.