Идеолог всех майданов заявил об идущей Третьей мировой войне с Россией

Широко известный французский "мыслитель" Бернар-Анри Леви заявил, что "Американская империя" и её демократические союзники находятся под "мощным натиском разрозненного, но всё более сплочённого фронта", состоящего из Китая, России, Турции, Ирана и радикального ислама.
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