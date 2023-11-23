Психологи Департамента ГОЧСиПБ рассказали о работе на происшествиях и участии в подготовке пожарных и спасателей

22 ноября в России отмечается День психолога. Об особенностях работы с огнеборцами и спасателями, ценностных ориентирах и увлечениях рассказали психологи столичного Пожарно-спасательного центра, Системы 112 и учебного центра ГО и ЧС Москвы.
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