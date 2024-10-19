Субботник под песни Лидии Клемент: во всех районах петербуржцы участвовали в уборке города

В субботнике также приняли участие губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский В Юсуповском саду уже в 9 утра собрались жители Адмиралтейского района, школьники и студенты находящихся неподалеку вузов.
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