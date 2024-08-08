На двух улицах Калуги отключат электричество

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила о плановом отключении электроэнергии на двух улицах Калуги 9 августа с 9 утра до 13:00Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила о плановом отключении электроэнергии на двух улицах Калуги.