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Калужские новости

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На двух улицах Калуги отключат электричество

На двух улицах Калуги отключат электричество

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила о плановом отключении электроэнергии на двух улицах Калуги 9 августа с 9 утра до 13:00Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила о плановом отключении электроэнергии на двух улицах Калуги.

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