На двух улицах Калуги отключат электричество

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила о плановом отключении электроэнергии на двух улицах Калуги 9 августа с 9 утра до 13:00Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила о плановом отключении электроэнергии на двух улицах Калуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)