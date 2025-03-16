Трамп создает большую неопределенность для экономики, чем коронавирус – ЕЦБ

Вице-президент Европейского Центробанка Луис де Гиндос заявил в интервью Sunday Times, что политика администрации Дональда Трампа создает для мировой экономики еще большую неопределенность, чем пандемия COVID-19.
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