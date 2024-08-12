В Омской области меньше половины дорог отвечают нормативам. В общероссийском рейтинге по качеству автодорог регион опустился на 59-е место.
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В Омской области меньше половины дорог отвечают нормативам. В общероссийском рейтинге по качеству автодорог регион опустился на 59-е место.