Специалист по кибербезопасности Micosoft: искусственный интеллект - это суперсила

В понедельник в интервью Джиму Крамеру из CNBC руководитель службы безопасности Microsoft Васу Джаккал заявил, что генеративный искусственный интеллект имеет важное значение для бизнеса компании в области кибербезопасности.
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