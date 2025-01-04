Ильхам, не помнящий родства: зачем Алиев предает Россию

БлокнотРУ В конце декабря после извинений Владимира Путина за инцидент с самолетом AZAL, который произошел в воздушном пространстве России, президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически не принял принесенных извинений и сделал ряд антироссийских заявлений.