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Кожаные перчатки: как носить кожаные перчатки, чтобы выглядеть роскошно

Кожаные перчатки: как носить кожаные перчатки, чтобы выглядеть роскошно

Оглавление Идеи повседневных образов с кожаными перчатками 1. Перчатки и цвет 2. Сочетания с мехом и кашемиром Показать ещё Зима, возможно, является самым сложным временем года для моды, однако это не означает, что следует жертвовать стилем ради тепла.

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