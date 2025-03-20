В Университете Стони-Брук назвали точный возраст, когда начинается старение мозга

«В сорок лет жизнь только начинается», — говорила Катя Тихомирова в фильме «Москва слезам не верит». С одной стороны, Катя права: дочь она вырастила, карьеру построила, квартиру купила, теперь можно и для себя пожить.
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