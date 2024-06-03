С завтрашнего дня, 4 июня, горячую воду отключат в многоэтажках омского Левобережья. Посмотрите, не попадает ли в эту волну отключений ваш дом.
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С завтрашнего дня, 4 июня, горячую воду отключат в многоэтажках омского Левобережья. Посмотрите, не попадает ли в эту волну отключений ваш дом.