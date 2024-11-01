Иноагент Муратов находился под иностранным влиянием

Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов* был включен в реестр иностранных агентов, в частности, по причине иностранного влияния, о чем говорится в судебных документах, находящихся в распоряжении РИА Новости.
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