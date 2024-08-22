Теперь всё серьёзно: Россия готовит беспрецедетные решения по мигрантам. Озвучены долгожданные пункты

Анатолий Витушкин

У Володина должность такая-ь хвалить самих себя. На деле мы видим другое: годами игнорирование насилия и убийства наших граждан приезжими среднеазиатами и имитацией своей деятельности в виде законодательных инициатив без их реальных решений. Зато сами устанавливают себе неизмеримо высокую зарплату за участие в заседаниях.