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Теперь всё серьёзно: Россия готовит беспрецедетные решения по мигрантам. Озвучены долгожданные пункты

Теперь всё серьёзно: Россия готовит беспрецедетные решения по мигрантам. Озвучены долгожданные пункты

Фото: коллаж Царьграда. В России готовят беспрецедентные решения в миграционной политике. Теперь всё серьёзно: спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, какие именно пункты будут рассмотрены в парламенте.

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Комментарии
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
Трудно верить сейчас госдуре. Говорит одно, на деле - другое.
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18 час.
Анатолий Витушкин
У Володина должность такая-ь хвалить самих себя. На деле мы видим другое: годами игнорирование насилия и убийства наших граждан приезжими среднеазиатами и имитацией своей деятельности в виде законодательных инициатив без их реальных решений. Зато сами устанавливают себе неизмеримо высокую зарплату за участие в заседаниях.
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18 час.
Юрий Николаев
Вот что делают ВЫБОРЫ святые!!! На всё готовы! Всё что хотите пообещаем! Лишь бы переизбрали. А потом успешно всё забудем.
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11 мин.

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