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Царьград

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«Газпром» планирует закрыть представительства в Брюсселе и Токио 28 января

«Газпром» планирует закрыть представительства в Брюсселе и Токио 28 января

Совет директоров «Газпрома» проведет заседание 28 января, чтобы обсудить вопрос ликвидации своих представительств в Брюсселе и Токио.

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