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Комментаторы «Чикаго» повелись на фэйковую новость и объявили о том, что Деррик Роуз завершает карьеру

Во время прямой трансляции комментаторы «Буллз» увидели выдуманную новость фэйкового аккаунта, названного «Эдриан Воджнаровски», и рассказали ее аудитории.

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