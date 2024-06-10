Приставы взыскали с водителя штраф за непрошедшее техосмотр авто

На исполнении в отделении судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с 46-летнего местного жителя административного штрафа, выписанного Госавтоинспекцией за не зарегистрированный в установленном порядке и не прошедший техосмотр автомобиль.