Приставы взыскали с водителя штраф за непрошедшее техосмотр авто

На исполнении в отделении судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с 46-летнего местного жителя административного штрафа, выписанного Госавтоинспекцией за не зарегистрированный в установленном порядке и не прошедший техосмотр автомобиль.
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