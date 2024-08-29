Стало известно, что первый F-16 на Украине сбили бойцы ВСУ

КИЕВ, 29 августа, ФедералПресс. Генштаб ВСУ официально подтвердил крушение первого истребителя F-16 на Украине и гибель пилота Алексея Меся, но в ведомстве умолчали о том, что украинец погиб по вине украинской системы ПВО.