На подлете к Ярославлю сбили три беспилотника

В ночь на четверг три дрона были сбиты над Ярославской областью, один — над Владимирской.<strong>В ночь на 13 июня три беспилотника самолетного были сбиты над Ярославской областью, один — над Владимирской, <a href="https://t.
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