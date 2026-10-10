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Zero Hedge

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Beyond AI: NASA And DOE To Push Nuclear Power Into Space

Beyond AI: NASA And DOE To Push Nuclear Power Into Space NASA and the Department of Energy signed a new space nuclear agreement Thursday, putting another piece of Washington’s reactor ambitions on paper while private developers race to meet some of the near-term goals.

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