Beyond AI: NASA And DOE To Push Nuclear Power Into Space NASA and the Department of Energy signed a new space nuclear agreement Thursday, putting another piece of Washington’s reactor ambitions on paper while private developers race to meet some of the near-term goals.
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