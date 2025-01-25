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ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов

ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на сумму более 664 миллионов рублей, связанный с поставкой жизненно важных препаратов, компании «МФК «Арфа» и «Просторы здоровья» подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении службы.

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