ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на сумму более 664 миллионов рублей, связанный с поставкой жизненно важных препаратов, компании «МФК «Арфа» и «Просторы здоровья» подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении службы.