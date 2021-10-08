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Г-ди, благослови Америку! Евгений Сатановский

Г-ди, благослови Америку! Евгений Сатановский

Атомная подводная лодка Соединённых Штатов столкнулась во время погружения в Южно-Китайском море с неизвестным объектом.

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Аркадий Цыганов
Как ни странно, но прав автор!+++++
Nikolay Stepanov
Армагедоныч умница, всегда прав.
Johann H246fner
Алексей Сафронов
Причина в стероидах, которые используются пиндосами не только в спорте "высоких" достижений, но, как видно из примера, и на флоте😄
Борис Осипов

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