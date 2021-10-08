Г-ди, благослови Америку! Евгений Сатановский

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаГ-ди, благослови Америку! Евгений Сатановский Атомная подводная лодка Соединённых Штатов столкнулась во время погружения в Южно-Китайском море с неизвестным объектом.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАркадий ЦыгановКак ни странно, но прав автор!+++++Nikolay StepanovАрмагедоныч умница, всегда прав.Johann H246fnerАлексей СафроновПричина в стероидах, которые используются пиндосами не только в спорте "высоких" достижений, но, как видно из примера, и на флоте😄БОБорис ОсиповКомментировать
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