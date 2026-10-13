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ФГР заявила, что отказ Мельниковой в визе для ЧМ-2026 вызван страхом конкуренции

ФГР заявила, что отказ Мельниковой в визе для ЧМ-2026 вызван страхом конкуренции

Федерация гимнастики России (ФГР) раскритиковала власти Нидерландов за отказ в визах для Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой и Анны Калмыковой для поездки в Роттердам для участия в чемпионате мира.

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