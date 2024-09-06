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Журова о допуске россиян на закрытие Паралимпиады: «Я бы не посетила. В нынешних условиях нет ни флага, ни гимна – не надо придавать церемонии особое значение»

Соревнования в Париже завершатся 8 сентября. Российские атлеты, которые выступали в нейтральном статусе, смогут посетить церемонию закрытия – при этом ранее их не приглашали на открытие Игр.

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