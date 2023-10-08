Музыкальные новости

Российские исполнители на уходящей неделе массово упали в осеннее настроение и выпустили целую обойму романтичных и заунывных песен, ознаменовав тем самым открытие нового песенного сезона, окунунемся в разные осенние настроения,и послушаем новинки этой недели Мари Краймбрери – Случилась осень С Мари Краймбрери «Случилась осень».