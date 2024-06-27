В ходе поквартирного обхода и отработки жилого сектора сотрудниками выявлены граждане Республики Кубы, которые, проживали в квартире с подложными документами, подтверждающих законность и обоснованность их пребывания на территории Российской Федерации, — рассказал помощник Останкинского межрайонного прокурора Сергей Бобылев.
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