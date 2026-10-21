МИД России вызвал временную поверенную в делах Латвии в Москве Рамону Красовска. Ей была вручена нота протеста в связи с требованиями МИД Латвии уволить всех сотрудников отдела соцобеспечения при консульском отделе посольства России в Риге.
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