Associated Press: США готовы построить АЭС для Луны, которая придаст космическую скорость развитию земных технологий

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Национальная лаборатория Айдахо объявили о поиске идей для создания лунной ядерной электростанции, которая будет создана до конца текущего десятилетия.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Национальная лаборатория Айдахо объявили о поиске идей для создания лунной ядерной электростанции, которая будет создана до конца текущего десятилетия.
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