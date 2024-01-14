Потребление газа в Венгрии снизилось на 23% за последние два года

В 2023 году объемы потребления природного газа и электроэнергии в Венгрии сильно снизились. Так, уровень потребления газа составило около 8,5 млрд куб м, что на 1 млрд куб м (10,9%) меньше, чем в 2022 году, и на 2,5 млрд куб м (23%) меньше, чем в 2021 году.